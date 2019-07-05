Снять часть полномочий с муниципалитетов?

В Хабаровске состоялось выездное совещание Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. По поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко участие в нем принял председатель профильного комитета ЗСК Сергей Жиленко.

На совещании законодатели рассмотрели вопрос о полномочиях органов местного самоуправления (МСУ) и их оптимальном наборе.

По словам председателя комитета Госдумы Алексея Диденко, в последние годы на органы МСУ возложен широкий спектр непрофильных полномочий. При этом их делегирование не всегда обеспечивается достаточными материальными ресурсами.

Это, по мнению депутата, привело к тому, что на сегодняшний день в муниципальных бюджетах средств хватает только на решение текущих вопросов, а для развития возможностей не хватает.

В связи с этим комитетом Госдумы подготовлены рекомендации по определению полномочий органов МСУ и снятию с них излишних компетенций. Планируется, что уже осенью этот перечень будет направлен в Минфин, Минюст и Минэкономразвития для детального рассмотрения.

Как считает Сергей Жиленко, обсуждаемая проблема столь же актуальна и для кубанских муниципалитетов. Объем полномочий, которые сегодня выполняют поселения, в том числе и их финансовое обеспечение, должны быть на постоянном контроле, чтобы в случае необходимости можно было своевременно принять меры по законодательному реагированию.