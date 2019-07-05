Владимир Колокольцев совершил рабочий визит в Дагестан

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев совершил рабочий визит в Махачкалу.

Колокольцев провел оперативное совещание с руководством ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и МВД по Республике Дагестан. На совещании Министр МВД РФ заслушал доклады о состоянии оперативной обстановки, а также поставил первоочередные задачи по различным направлениям служебной деятельности, сообщает сайт МВД РФ.

По окончанию рабочей поездки Министр осмотрел помещения Медико-санитарной части МВД по Республике Дагестан. Он также пообщался с персоналом и сотрудниками органов внутренних дел, которые находятся на реабилитации. Колокольцев пожелал им скорейшего выздоровления.