Как снизить стоимость аренды пастбищ

На выездном совещании в Отрадненском районе краевые законодатели по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко рассмотрели вопросы кадастровой стоимости сельхозземель в предгорной части региона и обсудили исполнение федеральной госпрограммы по развитию села.

Участие в совещании приняли первый зампредседателя аграрного комитета Законодательного Собрания Сергей Орленко, депутаты ЗСК Александр Поголов, Денис Хмелевской и Сергей Шатохин, главы муниципалитетов, представители профильных ведомств и сами фермеры. Необходимость детального изучения проблемы высоких арендных ставок на земли сельхозназначения зрела давно. В Законодательное Собрание неоднократно поступали обращения от аграриев из предгорной зоны края – руководителей КФХ и ЛПХ – по поводу размера платы за участки, на которых пасется скот. В ряде случаев из-за высоких расценок на аренду люди просто-напросто отказываются заниматься животноводством. А это, в свою очередь, крайне негативно влияет на развитие малого и среднего предпринимательства в региональном АПК в целом и в предгорных районах Кубани, в частности: бизнес становится нерентабельным. Такое положение дел, как было отмечено на встрече, не способствует развитию мясного животноводства на Кубани. Позицию парламентариев в своих выступлениях поддержали присутствующие на встрече замруководителя краевого БТИ Александр Козырев и главы муниципалитетов. По словам Сергея Орленко, профильными комитетами по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко ведется системная работа по поиску оптимального решения проблемы, связанной со снижением стоимости аренды пастбищ. Если говорить о реализации федеральной госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий на период 2020-2025 годов, то в мае этого года на заседании Совета руководителей фракции партии «Единая Россия» главой кубанского парламента была поставлена задача рассмотреть данную программу, внести предложения по ее мероприятиям, объемам их финансирования и обеспечить реализацию документа в регионе путем принятия соответствующих нормативных правовых актов. С 2004 года в рамках действующих в стране федеральных программ по созданию комфортных условий жизни селян общий объем освоенных Краснодарским краем средств составил 5,7 млрд рублей. В результате на Кубани возведено и приобретено 270 тысяч квадратных метров жилья, построено 512 объектов газификации, проложено 2170 километров сетей для голубого топлива, реконструировано 116 водоснабжающих комплексов. На сегодняшний день от муниципалитетов края для участия в федеральной госпрограмме по комплексному развитию сельских территорий поступило заявок на 77 миллиардов рублей. Средства федеральной и региональной госпрограмм будут распределены на реализацию пяти ведомственных проектов и трех целевых программ, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий. По итогам работы по первому вопросу совещания муниципалитетам было рекомендовано провести инвентаризацию земель с высокой арендной платой, составить их реестр. Поиск решения по каждому участку будет проводиться в «ручном режиме». Конкретные пути выхода из сложившейся ситуации в ЗСК обсудят в ближайшее время. По второму вопросу расположенным в предгорьях муниципальным образованиям парламентарии рекомендовали готовить заявки на включение районных объектов в краевую госпрограмму по развитию сельских территорий.