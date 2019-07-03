Странная история

Пока в Иркутской области продолжается скорбный подсчёт погибших в результате наводнения, на просторах Интернета разгорается скандал. В Фейсбуке появилось видео из центрального штаба сбора помощи в Иркутске, где некие женщины и молодые люди наклеивают на мешки и коробки листовки с надписью «Гуманитарная помощь» и с логотипом «Единой России».

Помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, сейчас собирают всем миром. Соцсети полны слёзовыжимательных историй о бабушках, которые несут в волонтёрский штаб пакетики с крупой и батоны, купленные едва ли не последние деньги. Сотни людей помогают принимать, сортировать и упаковывать принесённое. Как всегда в сложные моменты, россияне сумели сплотиться и сделать то, что необходимо, не устраивая разборок на тему «свой – чужой». Та же самая «Единая Россия» предоставила помещение своего штаба для сбора помощи (именно там и произошёл странный инцидент).

В центральном аппарате «Единой России» на произошедшее отреагировали оперативно. На сайте ЕР появился текст, в котором партия опровергла свою причастность к событию и принесла свои извинения. Кроме того, представитель «Единой России» выступил в СМИ, заявив, что произошедшее (цитата) – «либо чьё-то идиотское рвение, либо провокация». К слову, в последнее не так уж и не верится: странностей в этой истории хватает. Почему волонтёр не задала «расклейщикам» вопросы о том, кто они, откуда, чьё поручение выполняют? Почему те же вопросы не прозвучали в адрес женщины, предложившей клеить листовки «на каждую коробку и мешок»? Понятно, что сама снимавшая явно непричастна, но вопросов действительно можно задать немало. А ещё происходящее до ужаса напоминает историю семилетней давности в затопленном Крымске. Тогда, напомним, соцсети дружно ужасались тому, что некая предпринимательница отправила в город тонну мыла, а его не отдавали людям до тех пор, пока не облепили логотипами «ЕР». Та история вроде бы оказалась фейком. Прошло семь лет, и, как говорится – никогда такого не было, и вот опять.

И вот что ещё интересно. Когда власть ничего не делает и всё берут в свои руки «активные граждане», власть получается плохая, и в принципе это логично. Именно так было, когда вся страна в 2010-м тушила лесные пожары на фоне полного бессилия региональных чиновников. Но когда власть что-то делает, не мешая, тем не менее, участвовать в помощи тем же самым активным гражданам, она опять плохая, потому что «пиарится». А между тем грамотно работающий административный ресурс – отличное дело. Вряд ли активные волонтёры в Иркутской области своими силами смогли бы технически организовать отправку железнодорожного вагона (!) с «гуманитарной» в пострадавшие районы или обеспечить развоз помощи грузовиками. Словом, история с наклейками явно вышла очень неприятной, но очень хочется задать вопрос тем, кто сейчас плюётся ядом в соцсетях: чего ж вам надо-то, люди?...