В Иркутской области увеличилось число жертв наводнения

В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек. По данным на вторник, 2 июля, судьба 13 человек остается неизвестной. В Иркутской области из-за паводка действует режим ЧС. В регионе остаются подтопленными четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах.

Пострадавшим людям нужна помощь. Волонтёры нужны и в Иркутске, и в Тулуне. Проблемы с водой и электроэнергией. Особенно важна помощь детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Волонтёр Антонина Коршун рассказала, что эвакуированным из затопленных домов в пункты помощи людям не на чем готовить, - передаёт радиостанция «Говорит Москва». Людям сейчас нужны газовые горелки, свечки, фонарики; требуются спальные принадлежности, одеяла тёплые, подушки, матрасы.

Для детей требуются памперсы и влажные салфетки, требуются вещички и детское питание, лекарства, в том числе и инсулин. Большая потребность в подгузниках для взрослых, которые не могут передвигаться.

По данным регионального управления МЧС, группировка сил и средств, сосредоточенных в зоне ЧС, , увеличивается за счет прибывающих специалистов министерства здравоохранения и войск Центрального военного округа Минобороны РФ.

В данный момент на аварийно-восстановительных и спасательных работах в пострадавших от паводка районах Иркутской области задействовано 1289 человека и 349 единиц техники, 86 плавсредств.

Сегодня в город Тулун прибыли силы ЦВО Минобороны РФ, в составе которых 25 человек личного состава и 12 единиц техники. Военные привезли с собой 3 водовозки, 2 топливозаправщика и 5 бортовых автомобилей КАМАЗ. Кроме того, в помощь уже развернутого военными мобильного хлебозавода, который сегодня уже приступил к работе, прибыл дополнительно прицеп-хлебопекарня.

Для восстановления транспортного сообщения в Тулунский район перебрасываются дополнительные силы дорожно-строительных войск и тяжелые механизированные мосты.

Также сегодня утром в город Тулун прибыла бригада врачей из Москвы и Красноярска, состоящая из 30 специалистов различной направленности. Медики проведут необходимую сейчас населению вакцинацию.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за ливней. Почти в 50 населенных пунктах 1200 домов были уничтожены, около 4 тысяч строений подтоплено. Пострадал 751 житель региона, из них 153 госпитализированы.

29 июня в Иркутской области побывал Владимир Путин. Он провел совещание и дал необходимые указания.