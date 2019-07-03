Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества

Министерство здравоохранения РФ предложило ввести тестирование для водителей на психоактивные вещества при прохождении медосвидетельствования или медкомиссии перед получением прав. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами", - говорится пояснительной записке.

В ней также сказано, что проект разработан с целью улучшения медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.