Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества
3 июля 2019, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство здравоохранения РФ предложило ввести тестирование для водителей на психоактивные вещества при прохождении медосвидетельствования или медкомиссии перед получением прав. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами", - говорится пояснительной записке.
В ней также сказано, что проект разработан с целью улучшения медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.