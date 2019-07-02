Путин поручил поднять выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с полутора до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе. Соответствующее поручение подписал президент России.

Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство страны, касающееся размеров ежемесячных выплат лицам, пребывающим в отпуске по уходу за детьми, сообщает 2 июля официальный сайт Кремля.

Выплаты будут увеличены до величины прожиточного минимума ребенка в регионе, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения.

Денежное пособие на первого и второго ребенка будут получать те семьи, чей доход будет составлять до двух прожиточных минимумов на одного человека вместо полутора, как установлено на сегодняшний день.