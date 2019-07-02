В Челябинске пройдет семинар для предпринимателей «Успешный старт в E-commerce»

4 июля в отеле «Radisson Blu Челябинск» пройдет бесплатный семинар «Успешный старт в E-commerce» для собственников бизнеса и тех, кто только начинает свой путь в электронной коммерции. Мероприятие организовано платежным сервисом Robokassa при поддержке сервиса Aori, информационного агентства “Урал-пресс-информ”, Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, IT-Парка, издания 74.ру, Дом.ru Бизнес, издания Коммерсант и медиахолдинга Гранада Пресс

Для кого этот семинар?

В первую очередь, для владельцев микро- и малого бизнеса и начинающих предпринимателей. Его формат предполагает исключительно живое общение с экспертами и руководством ведущих веб-сервисов.

Зачем на него идти?

Вы узнаете все нюансы приема платежей в Сети, разберетесь в проблеме маркировки товаров, автоматизации бизнеса и логистике, получите полезные знания о возможностях маркетплейсов для бизнеса. Специальный доклад про возможности instagram в продажах. А также специальный спикер - Директор по развитию «Территории Бизнеса» Алена Шорохова расскажет про гос. поддержку предпринимателей в Челябинске. Это самое простое, понятное и абсолютно бесплатное руководство для старта продаж онлайн — а также идеальный способ начать продажи за 1 день!

Такие семинары уже проводились?

В течение года специалисты Robokassa совместно с партнерами провели более пятнадцати образовательных семинаров в разных городах, на которых рассмотрели ключевые проблемы малого бизнеса — и пути их решения.

Что, где, когда?

«Успешный старт в E-commerce» пройдет 4 июля по адресу: «Radisson Blu Челябинск», Челябинск, ул. Труда 179

Зарегистрироваться на мероприятие и узнать подробности можно по ссылке:

https://start.robokassa.ru/page4644486.html?utm_refcode=dc6edd1b72b683e0c05c56769ac9e11f84d7bdf6