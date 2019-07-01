Андрей Цеповяз: Наталья и Иван Стришние должны ответить за свои страшные деяния

Арест ростовскими следователями бывшей жены Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней за вымогательство у кущевского предпринимателя 77 миллионов рублей пытаются «выставить» рейдерским захватом. Но нужно вещи называть своими именами: экс-супруга Цеповяза пытается выглядеть белой, пушистой и невинной, владея при этом миллиардами своего бывшего мужа, вероятно преступными. Какова ее роль в совместно нажитом имуществе?

Как только общественности и СМИ стало известно о задержании в Ростове-на-Дону Натальи Стришней и ее брата Ивана, в дело включилась тяжелая артиллерия в лице адвоката Эдуарда Чургулия, который попытался назвать арест доверительницы незаконным, а действия следователей - мероприятиями по рейдерскому захвату крупнейшего кубанского предприятия ОПХ «Слава Кубани». При этом задержание Натальи Стришней и Ивана Стришнего было проведено в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве в 2010 году 77 миллионов рублей у кущевского предпринимателя Александра Исюка. Заметим, что такие действия сотрудников правоохранительных органов не возникают на пустом месте.

- Если Наталья Стришняя и ее брат Иван участвовали в вымогательстве, они должны нести за это ответственность, - говорит брат осужденного Андрей Цеповяз. - И нечего в данной ситуации перекладывать ответственность на Вячеслава. Он уже ответил перед законом. Каждый должен отвечать за свои действия. Не надо прикрываться рейдерским захватом.

Люди, пострадавшие от действий банды Сергея Цапка, никуда не делись, они до сих пор пытаются восстановить свои права и добиться справедливого наказания всем участникам кущевской группировки.

В уголовных делах, которые ростовские следователи ведут в отношении цапковского финансиста Федора Стрельцова, появились свидетели. В ходе допроса выяснилось, что многие из них являются потерпевшими от деятельности банды. Они не смогли в свое время достучаться до органов правосудия, потому что на территории Кубани продолжали жить и работать те лица, которые морально или материально помогали главарям банды и их родственникам.

Ростовские следователи выявили в деяниях банды активные родственные связи. Так, например, Сергей Цапок преступно, но мудро, вкладывал «награбленное» в семейное предприятие «Артекс-Агро», оформленное на мать Надежду, отца Николая и супругу Анжелу-Марию. Такая же ситуация по всей видимости сложилась и у семьи Цеповяз. Часть цапковской добычи наверняка оседала у Цеповяза, и дальше он вкладывал средства в капитализацию своего предприятия «Слава Кубани». Во всех этих случаях выгодоприобретателями преступной группы были их родственники. Таким образом, главари банды прятали награбленное имущество от пострадавших.

Если по матери лидера банды Надежде Цапок следователи и правоохранители сразу сориентировались, и она получила срок за мошенничество, то Наталья Стришняя отделалась в то время лишь легким испугом. Правосудие ее не коснулось. Когда Цеповяз угодил в тюрьму, она возглавила «Славу Кубани», как считают родственники, путем обмана убедила свекровь переписать на нее предприятие, а когда стала полноправным собственником, назначила заместителем своего брата Ивана Стришнего.

- Я и брат Вячеслав обвиняем Наталью и Ивана Стришних в том, что они воспользовались беспомощным состоянием нашей матери, обманным путем заставили ее подписать необходимые документы и завладели предприятием ООО ОПХ «Слава Кубани». Мы настаиваем на их виновности и будем добиваться их уголовного наказания. Мы также намерены вернуть назад предприятие, которое Наталья и Иван у нас украли, - говорит Андрей Цеповяз.

Заверения адвоката Стришней в том, что дело 2010 года о вымогательстве никак не касается Натальи, потому что она в ту пору не являлась руководителем предприятия, выглядят неубедительно, потому что совершенно не относятся к делу. Чтобы заниматься вымогательством не обязательно быть должностным лицом. Достаточно быть женой бандита, на равных общаться с Сергеем Цапком и Анжелой-Марией, не только быть в курсе замыслов, но и принимать участие в организации преступлений. О том, что Наталья Цеповяз могла быть неким серым кардиналом, шеей своего мужа, как говорят в народе, свидетельствуют показания очевидцев и потерпевших.

О возможном коварстве экс-супруги свидетельствует еще и то, что после того, как кошелек семьи перешел ей в руки, адвокат Эдуард Чургулия, ранее защищавший ее супруга, резко изменил свою полярность и стал отстаивать интересы «барыни». Когда Вячеслав Цеповяз узнал о потере своего имущества, то попытался этому воспротивиться. В ответ он получил мощнейшую информационную атаку в виде фотографий с крабами, которые облетели всю страну и вызвали широчайший общественный резонанс. О «курорте» на нарах говорили даже первые лица государства. В итоге Цеповяза упекли в одиночную камеру хабаровской колонии – от греха подальше.

Грамотная медийная компания заклеймила уже осужденного за свои грехи Цеповяза, а его экс-супругу выставила бедной и несчастной домохозяйкой. Следует отметить, что на Родине Наталья Стришняя - нечастый гость. Большую часть времени она проводит в Швейцарии. То, что ее задержали в Ростове – редкая удача для правоохранительных органов.

Сейчас сторона Стришней пытается переложить всю ответственность на главарей банды – Цапка и Цеповяза, а Наталья якобы никакого отношения к этому делу не имеет.

- По мнению моего доверителя и других свидетелей, Наталья Стришняя не только планировала преступления, но и сама в них участвовала, используя авторитет того же Цапка. Поэтому если следствие установит, а суд определит ее причастность, то она должна понести заслуженное наказание за вымогательство, которое она, как считает следствие, совершила, - поделился с нами адвокат Александра Исюка Александр Войналович.

Отметим, что 1 июля 2019 года Наталья Стришняя и ее брат Иван Стришний арестованы Железнодорожным судом Ростова-на-Дону на один месяц и 25 дней.