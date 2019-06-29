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ГУ МВД: полицейские поймали фальсификаторов подписей избирателей Москвы

Полиция Москвы готовится принять законное решение по волонтерам, рисующим предположительно за Соболь подписи

29 июня 2019, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

ГУ МВД: полицейские поймали фальсификаторов подписей избирателей Москвы
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В столице, на Шелепихинской набережной была обнаружена квартира, где занимались подделкой подписей для кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщила московская пресс-служба ГУ МВД по России.

Законный представитель собственника жилья обратился в полицию с просьбой о помощи. Пока хозяина квартиры отсутствовал, в жилище были обнаружены посторонние люди. Сотрудники правоохранительных органов тут же выдвинулись к месту происшествия.

«Было установлено, что в квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы. В настоящее время граждане доставлены в территориальный отдел полиции, сотрудниками полиции изъята вся документация, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали в полиции.

В МВД не стали уточнять, на кого именно работали фальсификаторы и на чье имя зачислялись поддельные подписи. Однако в соцсети «Вконтакте» в сообществе «Пресненское. Пресня» ранее было опубликовано видео. На нем можно увидеть, как полицейский наряд прибыл с проверкой в одну из арендованных квартир в Центральном районе. Сотрудников правоохранительных органов вызвал друг хозяина жилища. Москвича обеспокоила подозрительная активность в квартире его товарища. Как оказалось, не зря.

Квартиранты, как обнаружила полиция, занимались предположительно подделкой подписей для кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. На видеозаписи можно видеть агитационные материалы в поддержку юриста так называемого ФБК, а так же ее заполненные подписные листы. Молодые люди не стали отвечать на вопросы правоохранителей, сказали только, что занимались подработкой.

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