Европейские вредители досаждают крымскому сельскому хозяйству

В Джанкойском районе Крыма нашли очередные очаги распространения опасного стадного вредителя из семейства саранчовых – итальянского пруса, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации Россельхозцентра, саранча обнаружена на непаханых полях и в плодовом саду Джанкойского района на площади 9 гектаров. Средняя численность насекомого составила 10, максимальная – 30 насекомых на квадратный метр.

В целом по Крыму мониторинг по выявлению вредителя проведен на площади 887,9 гектара. Заселено 114,9 гектара. Инсектицидами обработано 314 гектаров площади.

Специалисты рекомендуют проводить постоянный мониторинг посевов. В случае обнаружения очага распространения вредителя необходимо проводить обработку препаратами.

Итальянский прус – насекомое, которое наносит существенный урон посевам зерновых злаков, бобовых, свеклы, пасленовым, крестоцветным, тыквенным, маку, подсолнечнику, гречишным и лекарственным культурам, овощным и эфироносным культурам, молодым растениям различных плодовых, ягодных пород, винограду.

Ранее в Белогорском районе был обнаружен очередной один очаг распространения новой для полуострова мароккской саранчи.