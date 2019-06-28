Руководствуясь этим принципом телеведущая Аврора вышла замуж за жениха своей подруги, правда, не прямо на свадьбе, а спустя пять лет, когда и сама обрела свободу от семьи.



"Есть такая крайне простая вещь: если тебе что-то кажется, значит так и есть! Себе надо верить всегда. Что такое интуиция? По большому счету, это опыт, набор твоих знаний о людях. Значит, когда-то тебя что-то остановило в другом человеке, и вот ты чувствуешь это снова. Не следует отмахиваться и делать вид, что просто показалось. Неплохо бы разобраться, в чем здесь проблема, дабы не наступать на одни и те же «грабли», - считает телеведущая.



Аврора придерживается продвинутых взглядов и на семейные отношения. Это некий «штамп»: мужчина обязан содержать жену и детей. Вдобавок очень вредный и опасный, даже «продвинутые» женщины умудряются пускать его в свою жизнь. "Когда рождается ребенок, в России считается, что им должна заниматься жена. И женщина почему-то абсолютно в это верит и полностью ограждает своего мужчину от каких-либо трудностей, связанных с воспитанием. Он может иногда поиграть с дитем, и на этом все. Это огромное заблуждение. Малыш рождается у двух людей, и оба человека, естественно, должны разделить и радость, и трудности по его формированию. Не надо ничего здесь придумывать про женские и мужские роли. Более того, чем больше мужчина эмоционально вложится в ребенка, тем больше он будет его любить и ценить семейные отношения", - говорит Аврора.



Подробности читайте в её интервью "Аргументам недели".



