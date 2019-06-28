Специалисты дали советы по минимизации риска развития рака груди

В научном журнале The BMJ опубликовали исследование, которое показало, что особенности сна могут быть факторами риска развития рака молочной железы.

Онколог Анатолий Махсон отметил, что каждые пять килограммов лишнего веса могут увеличивать риск от 4% до 8%, пишет News.ru.

"Этот фактор основной, и он доказан. Риск вероятности развития опухоли увеличивается при ожирении, так как опухоль молочной железы является гормонально зависимой, а жир может продуцировать эстрогены", - заявил эксперт.