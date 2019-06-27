Владимир Жириновский: Отказывать русским в праве на российское гражданство – кощунство!

Партия ЛДПР подготовила и внесла в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи российского гражданства всем русским.

Этот законопроект комментирует лидер партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский специально для «Аргументы Недели».

«Упрощенный порядок выдачи российского гражданства подразумевает следующее: без экзамена по русскому языку, без пятилетнего стажа проживания в России и без условия об обязательном источнике доходов.

Такие законы есть во всех цивилизованных странах. Германия приглашает немцев домой, Израиль – евреев, Польша – поляков. Только в России аналогичный закон мог получить негативный отзыв правительства и профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Этим законом мне не ограничиваем ничьи права! Наоборот! Мы расширяем права самого большого, государствообразующего народа России. И это чудовищно, это кощунство отказывать в таком законе! Это позор, когда в русском парламенте говорят: «Не будем заботиться о русских!» А кого на Украине убивают? Не русских? А какой язык там ущемляют? Не русский? Какого-то другого народа России?

За рубежом в основном страдают русские, их выдавливают из бывших союзных республик и даже из некоторых республик в самой России. Миллионы русских хотят вернуться на родину, связать свою жизнь с Россией, а мы заставляем их сдавать экзамен по русскому языку, заставляем доказывать, что они хотят жить в России, доказывать, что у них есть деньги!

Это издевательство над русским народом продолжается с 1917 года. Ленин называл русских сатрапами, узурпаторами, держимордами, зато все остальные были у него хорошими. Из-за этого же царь не устоял: он не защищал, не опирался на русский народ, вот и они не вышли защищать его в феврале 1917 года.

При Ельцине товарищи с Запада дали нам Конституцию, где русские даже не упоминаются. И почему-то в Госдуме никого это не смущает уже 25 лет, что главный закон страны дискриминирует русский народ! Зато закон, который расширит права русских, сразу же считают дискриминацией!

Если бы этот саботаж не продолжался 30 лет, население России давно бы перевалило за 160-170 миллионов.

Из-за отказа Госдумы принять закон в поддержку русских я покинул зал заседаний парламента!

Позор тем, кто отказывает миллионам русских в праве вернуться в Россию!»