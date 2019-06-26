Мантуров объяснил скандальные траты бюджетных денег на гостиницы их доступностью

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал скандал, в который он попал. Накануне были обнародованы траты денег на его командировки. Расходы оказались достаточно крупные. Объяснения министра цитирует РИА Новости.

Скандал вызвало расследование Transparency International Russia. Оно было посвящено расходам чиновников. Денису Мантурову было уделено особое внимание. Сообщается, что Минпромторг в 2016 — 2017 годах потратил на проживание своих сотрудников, отправленных в зарубежные командировки, около 19.3 миллиона рублей.

Непосредственно Манутрову приписывается проживание в номерах стоимостью от 213 тысяч до 1.388 млн рублей в сутки. Деньги на это выплачиваются из бюджета, поэтому публикация вызвала большой резонанс.

Поначалу на эту тему высказывались ведомства. Минпромторг заявил, что траты проверялись Счетной палатой. В Счетной палате ответили тем, что конкретные расходы не проверялись. Следить за командировочными — прерогатива внутренних аудиторов министерства. В конце концов, объясняться пришлось самому Денису Мантурову. Он объяснил свои расходы доступностью номеров гостиниц. Что свободно — то и приобретается.

«Существует гостиничная классификация номеров», — заявил министр Минпромторга, — «Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся».

Напомним, ранее "Аргументы недели" сравнили траты Мантурова с расходами премьера Новой Зеландии, опубликовав сводную ведомость издержек премьер-министра государства Эндрю Кибблвайта за полугодовой период.