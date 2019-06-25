Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции

Столичные полицейские обеспечили безопасность всех оппозиционных пикетов по сбору подписей за кандидатов на выборы в Мосгордуму, в том числе за счет организации стационарных постов для охраны порядка. Об этом, выступая на первом заседании совета Общественной палаты Москвы, сообщил заместитель ее председателя, глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Как рассказал Венедиктов, ранее в Москве были зафиксированы случаи нападения на сборщиков подписей. Общественник направил письмо начальнику ГУ МВД Олегу Баранову с просьбой обеспечить безопасность сборщиков. После того как полиция организовала специальные посты, не произошло ни одного нападения.

Алексей Венедиктов добавил, что дополнительная охрана выделена тем кандидатам в депутаты, которые направили письменный запрос. В нем необходимо указать конкретный адрес, куда следует поставить пост.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Ранее во вторник сообщалось, что городская Общественная палата сформировала специальный штаб по контролю за электронным голосованием.