Футболист Андрей Аршавин отказал младшей дочери в прописке

Адвокат Алисы Казьминой рассказал, что дочь футболиста нигде не прописана и не может пойти в детский сад: у нее нет необходимых документов. Однако отец относится к этому безразлично. Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков разместил в сети объявление: "Ищу работу"

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина не может пойти в детский сад, пока идет процесс развода ее родителей. Журналистам стало известно, что девочку не приняли в детское образовательное учреждение Приморского района Санкт-Петербурга.

Кроме того, юрист также подчеркнул, что футболист уже платит 50 процентов от своей заработной платы бывшей супруге Юлии Барановской, чтобы она на эти деньги воспитывала троих детей. Но есть и четвертый ребенок - Есения.

Как сообщает "Советский спорт", ранее адвокат Алисы сделал запрос в Казахстан: по его словам, у Аршавина там есть ИНН и недвижимость, соответственно, он платит там налоги. Однако, каковы его доходы там - пока неизвестно.

Напомним, "Аргументы недели" уже писали, что Андрей Аршавин пока не сможет выезжать за границу из-за накопленных долгов по алиментам: он задолжал деньги для своей младшей дочери, рожденной в браке с Алисой Казьминой.