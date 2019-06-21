Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» благополучно добрались в Хабаровск

В Хабаровск из Приморского края доставили первую партию «заключенных» «китовой тюрьмы». Косатки и белухи благополучно перенесли автомобильную поездку длиной в 800 километров.

О том, что с животными все хорошо, сообщили представители ВНИРО. Вчера, 20 июня две косатки и шесть белух были погружены в специальные автомобили и отправлены к месту выпуска в Охотском море. В Хабаровске планируется заменить воду в контейнерах. От Приморья до Хабаровского края морских обитателей везли в сопровождении экипажей ГИБДД.

Во время дороги не было внештатных ситуаций. За косатками и белухами постоянно наблюдают специалисты. Для смены воды команда везет собой морскую соль. В контейнерах со свежей водой животных отправят по Амуру в Николаевский район, где они после адаптации обретут долгожданную свободу.

Вся операция по выпуску животных в Охотское море должна завершиться в сентябре. Ранее сообщалось о том, что в Хабаровск привезут первых узников китовой тюрьмы.