Диетолог рассказала, какие напитки помогут утолить жажду в летнее время года

Роскачество сообщило, какие напитки помогут утолить жажду в летнюю жару. В организации посоветовали не злоупотреблять газированными сладкими лимонадами и другими жидкостями с повышенным содержанием сахара. Также отмечается, что избежать обезвоживания можно с помощью чая и питьевой воды.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева объяснила, что почему универсальным напитком во время жары является исключительно вода, пишет НСН.

"Обычная H2O вкусная, полезная, комнатной температуры или прохладная вода. Главное – не холодная и не очень горячая. Дополнительно к воде, которую, кстати, нужно пить не менее, чем два с половиной, а то и три литра в жаркий день по 150-200 мл. каждые 45-60 минут", - рассказала диетолог.

Ранее изданию "Вечерняя Москва" гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, какую пользу и вред может принести томатный сок.

"Томаты провоцируют усиление секреции кислоты в желудке, людям с изжогой пить томатный сок не следует, иначе им станет хуже", - отметил специалист.