Сомнолог: почему важно соблюдать режим сна

Британские ученые выяснили оптимальную продолжительность сна для сохранения красоты и улучшения самочувствия. Исследователи полагают, что сон с 21.45 до 6.55 утра позволит снять накопленный заряд усталости и стресса.

Эксперт Павел Кудинов отметил, что этот промежуток сна британские ученые не открыли, он был известен, потому что у нас генетически запрограммирована продолжительность сна. Об этом пишет НСН.

"Самый основополагающий момент в гигиене сна – это то, что нужно просыпаться в одно и то же время. Если нам надо на работу к 9 утра, то примерно в это же время, часов в 6.45 -7, все обычно и просыпаются. Важнее не во сколько, а просыпаться в одно и то же время", - сказал он.