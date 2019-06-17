Российским поликлиникам присвоят "звезды" по примеру отелей
17 июня 2019, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Российские поликлиники могут сертифицировать по примеру отелей - начать присваивать им звезды. Соответствующая идея сейчас обсуждается в Минздраве, пишут в понедельник российские СМИ.
Разделить на категории предполагается учреждения, которые работают по проекту "Бережливая поликлиника". К нему присоединилось уже более 1000 медучреждений России, к 2024 году таковых должно быть около 7000.
Он подразумевает изменение организации работы: записи к врачам, ликвидацию "живой" очереди, установку указателей для пациентов и прочее. В итоге все это должно экономить время как посетителей, так и медперсонала.
Отметим, задача брендировать поликлиники была поставлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Федеральному Собранию. А принципы сертификации в настоящее время разрабатывают Минздрав и Росздравнадзор.