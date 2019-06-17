Российские поликлиники могут сертифицировать по примеру отелей - начать присваивать им звезды. Соответствующая идея сейчас обсуждается в Минздраве, пишут в понедельник российские СМИ.

Разделить на категории предполагается учреждения, которые работают по проекту "Бережливая поликлиника". К нему присоединилось уже более 1000 медучреждений России, к 2024 году таковых должно быть около 7000.

Он подразумевает изменение организации работы: записи к врачам, ликвидацию "живой" очереди, установку указателей для пациентов и прочее. В итоге все это должно экономить время как посетителей, так и медперсонала.

Отметим, задача брендировать поликлиники была поставлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Федеральному Собранию. А принципы сертификации в настоящее время разрабатывают Минздрав и Росздравнадзор.