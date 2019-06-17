В Сочи сносят очередной самострой: это опасно для жизни!

Администрация города-курорта крушит здание вблизи жилых домов с нарушениями техники безопасности. По имеющейся информации, демонтаж осуществляет компания «Торин», владелицей которой является абсолютная тезка экс-супруги и. о. вице-мэра Сочи. В распоряжении редакции есть договор уступки права требования, в котором бывший супруг от лица администрации передает упомянутой компании право снести спорное строение, а потом требовать у собственницы возмещения затрат на проведение работ. Кстати, это один из множества госконтрактов данного предприятия.

На улице Нижнеимеретинской, 151, в Сочи власти города-курорта сносят очередной дом, признанный самостроем. Причем делают это со значительными нарушениями: не обследовали здание, чтобы минимизировать опасность сноса; не подготовили проект демонтажа; привлекли к работам людей, которые не понимают, кто их нанял и на каких основаниях они разрушают чужое имущество. Соседи опасаются за безопасность этих работ. При этом застройщик построил дом на собственные средства, без привлечения людей, которые могли бы пострадать. Всё было сделано в рамках закона. Администрация дала разрешение на строительство. Собственница немного отклонилась от проекта в плане реконструкции здания — по высоте и площади, но добилась через суд права собственности на объект. Вместо того чтобы требовать от застройщика привести здание в соответствие, власти добились через суд полного сноса капитального сооружения. Потому что негласный девиз администрации Сочи, по-видимому…

Ломать — не строить!

Хочется отметить, что для самого честного и справедливого мэра на земле — Анатолия Пахомова квинтэссенцией всего мирового зла являются застройщики или собственники домовладений, которые хоть чем-то не угодили градостроительным регламентам. Это касается и добросовестных владельцев квартир со всей России, которые купили жилье в Сочи открыто и законно. Однажды, на встрече с дольщиками одного из спорных жилищных комплексов, глава Сочи Анатолий Пахомов, не моргнув глазом, заметил, что даже пятисантиметровый отход от заданных параметров является основанием для сноса здания. При этом неважно, находятся ли владельцы жилья в правовом поле или нет. А ведь губернатор Вениамин Кондратьев говорил, что «как только судебное решение вступило в силу, самострой уже не является самостроем — он находится уже в правовом поле».









Напомним, что история сочинской борьбы с самостроями темная и запутанная. Ноги нынешнего беззакония, с которым сражается мэрия, растут из самой мэрии. Так, в июле прошлого года заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть призвал Пахомова к ответу за действия его подчиненных. Накануне в администрации Сочи прошли обыски, два сотрудника были взяты под стражу. На девять новых самостроев разрешения выдали сотрудники БТИ и земельного контроля. Пахомову пришлось отдуваться и иметь весьма бледный вид.









Юрист Николай Молчанов

К тому же весна 2018 года была богата на высокопоставленные посадки. Силовики провели в олимпийской столице спецоперацию по задержанию чиновников и бизнесменов, причастных к мошенничеству в строительной сфере. Обыски прошли по 97 адресам. Было арестовано пятнадцать человек, в том числе заместители мэра и руководители структурных подразделений администрации. Были вскрыты случаи превышения служебных полномочий должностными лицами органов местного самоуправления, дачи экспертами заведомо ложных заключений о соответствии проблемных объектов строительным нормам и требованиям безопасности.

Вышло так, что строительное наследие, с которым сейчас отчаянно борется мэр Сочи Анатолий Пахомов, неразрывно связано с деятельностью его заместителей и подчиненных. Ответственность за безобразие и вакханалию при застройке курорта вешают на рядовых граждан и бизнесменов и самым верным методом борьбы считают уничтожение имущества через скоропостижные решения суда. Работы по сносу негодных строений проводятся с нарушениями прав частной собственности, а также строительных норм и правил.

Внимание: падают кирпичи!

На днях за реконструкцию и отклонение от градостроительных регламентов пытаются снести пятиэтажный дом на улице Нижнеимеретинской. Тут ситуация иная: обошлось без дольщиков. Собственница участка построила дом на свои деньги, ни единой квартиры в нем не продала, то есть обманывать людей не собиралась, делала всё строго по закону, так, чтобы никто не пострадал. И казус в том, что администрация вмешалась в дело только после того, как здание было построено.

— Шестнадцатого ноября 2017 года администрация Сочи выдала разрешение на строительство. Гражданка построила объект, затем реконструировала его и немного превысила параметры по высоте и площади, но при этом обратилась в суд и признала право собственности на реконструированный объект,— рассказывает юрист Николай Молчанов. — Только после этого администрация обратилась в суд с иском о сносе данного объекта, хотя сама же выдавала разрешение на строительство данного объекта и, пока работы кипели, молчала. В первой инстанции в сносе отказали — в апелляции это решение отменили, удовлетворили иск, но при этом почему-то сносят весь объект, а не только в той части, которая была реконструирована. То есть сносят все здание, у которого есть разрешение на строительство. Работы в данный момент осуществляются с нарушением закона. В соответствии со статьей 55.30 Градостроительного кодекса РФ необходимо провести обследование объекта и подготовить проект сноса, чтобы, не дай бог, там никого не придавило. Сейчас, по сути, создается угроза жизни и здоровью граждан, потому что снос производится неустановленными рабочими при отсутствии проектной документации на снос.

То, что работы представляют угрозу жизни и здоровью, подтверждают жители соседних домов. Детям запрещают играть во дворе, потому что прямо за забором рабочие отчаянно орудуют кувалдами и отбойными молотками. В спешке снося здание, администрация не потрудилась соблюсти все законные формальности: нет никакого ограждения, не налажен вывоз строительного мусора.

По словам юриста, работники сами не могут сказать, кто их нанял, на каком основании осуществляют демонтаж: «Нам платят — мы и ломаем. Мы просто работаем, зарабатываем деньги».

Снести, пока никто не видит

Соль ситуации в апелляционном определении, которое вынесла судебная коллегия краевого суда в пользу истцов из администрации. Да, были незначительно нарушены предельно допустимые параметры застройки. В частности, высота здания превысила 12 метров за счет надстройки мансардного этажа. Но ведь всю эту конструкцию можно привести в соответствие! Зачем ломать здание полностью? В назидание за что? За собственные промахи? За тех, кого в апреле 2018 года заковали в наручники и увезли на допросы?









Чтобы пресечь нарушения, которые допускает администрация города при сносе здания, застройщик подала в Центральный районный суд города Сочи административное исковое заявление об оспаривании действий органов местного самоуправления. По мнению собственницы, власти проводят снос самовольной постройки неправомерно и незаконно, с созданием угрозы жизни и здоровью граждан, так как не обследовали объект, не подготовили проект организации работ, не предусмотрели устройство временных ограждений и подъездных путей. Собственница попросила суд временно запретить работы по сносу дома, признать действия администрации незаконными, пока не будут устранены указанные нарушения. Несмотря на все доводы, суд вернул исковое заявление.

По тем же основаниям застройщик подала в Адлерский районный суд города Сочи заявление «об отложении исполнительных действий и мер принудительного исполнения либо приостановлении исполнительного производства». Ответа до сих пор нет.









Так как собственница намерена отстаивать свои права в кассационной инстанции, она попыталась противостоять строительным подрядам, которые прибыли на место, чтобы разрушить здание раньше времени и сделать это с нарушениями техники безопасности. Въезд тяжелой кавалерии на частную территорию временно удалось предотвратить, но рабочие всё равно зашли на территорию и ломают дом кувалдами и отбойными молотками. В выходные дни, как это положено, никто на объекте не трудился. С понедельника работы возобновились.









Развод и девичья фамилия

— По имеющейся информации, незаконными работами по сносу дома на улице Нижнеимеретинской занимается ООО «Торин», строительная компания, которую возглавляет Татьяна Михайлова,— рассказывает юрист Николай Молчанов. — Насколько мне известно, это бывшая супруга и. о. вице-мэра города Павла Терехова. Неудивительно, если львиную долю государственных контрактов, связанных со строительством, выполняет именно ее фирма. Там, где есть родственные связи, я так понимаю, не всегда нужны документы и соблюдение каких-то формальностей.

Наши журналисты изучили выписки из ЕГРЮЛ. Действительно, до 2013 года Татьяна Терехова руководила строительными фирмами «Югхимстрой» и «Бизнесальянс», но после развода, вероятно, вернула себе девичью фамилию Михайлова и организовала ООО «Торин» и ООО «Велес», которые до сих пор являются действующими. В 2017 году ООО «Велес» выиграло два государственных контракта на 21 миллион рублей, а компания Торин — с 2013 года участник 46 госзакупок.

Павел Терехов, судя по открытым данным, работал и работает во властных структурах: задолго до развода возглавлял Управление капитального строительства администрации города Сочи, ныне является исполняющим обязанности заместителя главы города.

В распоряжении редакции есть договор уступки права требования (цессии) от 30 мая 2019 года, согласно которому Павел Терехов от лица администрации города Сочи передает право на снос самостроя на улице Нижнеимеретинской фирме ООО «Торин».

«Цессионарий имеет преимущественное право на компенсацию понесенных расходов путем оставления за собой арестованного имущества Должника — земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2028, расположенного по адресу: город Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, посредством обращения в порядке, установленном Федеральным законом от 02 октября 2007 года №229-ФЗ „Об исполнительном производстве”, к принудительной реализации недвижимого имущества»,— говорится в документе.

Договор, мягко говоря, выглядит подозрительно: цена уступаемого права отсутствует. Может, договор безвозмездный? Тогда его легитимность под вопросом. Не похоже ли это на схему по отъему земли? И не пахнет ли здесь уголовной статьей? Неугодных застройщиков ставят в положение, из которого невозможно выбраться: банкротят и передают землю организациям, которые осуществляют демонтаж. Если в Сочи это правило, то для правоохранительных органов огромный задел для чистки властных рядов.

Мы не против исполнения судебного решения, потому что это решение подлежит исполнению. Другой вопрос, как это решение реализует администрация города Сочи.

Наши журналисты будут следить за ситуацией.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы для проведения тщательной проверки деятельности администрации города Сочи на предмет нарушения прав граждан и антикоррупционного законодательства.

Сергей ИВАНОВ