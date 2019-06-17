Эксперты: информресурсам российских энергокомпаний кибератаки не страшны

Представитель пресс-службы Минэнерго России сообщил, что энергокомпании России самостоятельно обеспечивают защиту информационных ресурсов от внешних атак. По его словам, важные субъекты подключены к государственной системе защиты.

"Защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами. Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты", - передаёт слова эксперта ТАСС.

Представитель Системного оператора Единой энергосистемы России отметил, что технологические системы не имеют прямого выхода в Интернет, поэтому атаки со стороны всемирной сети не будут опасны. По его словам, специалисты по информационной безопасности уменьшают шансы совершить успешную кибератаку, - сообщили РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в NYT опубликовали материал о возможных кибератаках со стороны США против России.