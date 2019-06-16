Эксперты рассказали, какие радикальные изменения могут произойти на рынке такси

В скором времени в ряды таксистов перестанут брать иностранцев, а остальным запретят работать сверхурочно и возить пассажиров на старых автомобилях. Под запретом могут оказаться и иностранные агрегаторы такси, которые позволяют заказать поездку при помощи мобильного приложения.

В столице в 2018 году было замечено 764 аварии с участием такси. Количество таких ДТП увеличилось на четверть по сравнению с 2017 годом, пишет журнал "Профиль".

Эксперты высказываются за регулирование режима труда и отдыха водителей такси. Однако говорят, что предложенные меры оставляют лазейки для обхода новых правил.