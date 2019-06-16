"Жители Кузбасса готовятся к переселению в Канаду", - заявил губернатор области

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения района города Киселёвска, жители которого просили убежища из-за плохой экологической ситуации у премьер - министра Канады, заявил, что готов начать переселение семей.

"Приехал сегодня в Киселевск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идет дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали", - написал губернатор на странице "Вконтакте".

Цивилев отметил, что началась подготовка документов для переселения, новую встречу, посвящённую данному вопросу, планируется провести в августе.

Ранее сообщалось, что жители города Киселевка записали видеообращение к премьер-министру Канады и попросили убежища. Люди рассказали о сложной экологической обстановке в городе, связанной с добычей угля "открытым способом рядом с жилыми домами".