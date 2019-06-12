Сын продюсера Бари Алибасова - Бари Алибасов-младший - рассказал, чего хотят добиться родственники, подавая иск в суд на производителя чистящего средства "Крот". Об этом сообщает РИА Новости. Сотрудники НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

"Я искренне был уверен, что виновата рассеянность папы... Но на следующий день мы начали получать обращения, что у людей были такие же проблемы, с летальными исходами, с препаратом в той же упаковке", - отметил он.

Он отметил, что, как оказалось, ежегодно в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где в настоящий момент находится его отец Бари Алибасов-старший, обращаются порядка двухсот человек с подобными ожогами.

"Среди пострадавших дети, у кого-то погибли дедушки и бабушки. И я осознал, что пора проявить чувство гражданской ответственности, что это проблема национального масштаба и важности", - сказал сын продюсера.

Напомним, ранее АН сообщали, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует ГОСТу - требованиям и нормам законодательства РФ. Об этом ранее заявил представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин.