Сын Бари Алибасова назвал цель иска к производителю "Крота"
12 июня 2019, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
Сын продюсера Бари Алибасова - Бари Алибасов-младший - рассказал, чего хотят добиться родственники, подавая иск в суд на производителя чистящего средства "Крот". Об этом сообщает РИА Новости.
"Я искренне был уверен, что виновата рассеянность папы... Но на следующий день мы начали получать обращения, что у людей были такие же проблемы, с летальными исходами, с препаратом в той же упаковке", - отметил он.
Он отметил, что, как оказалось, ежегодно в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где в настоящий момент находится его отец Бари Алибасов-старший, обращаются порядка двухсот человек с подобными ожогами.
"Среди пострадавших дети, у кого-то погибли дедушки и бабушки. И я осознал, что пора проявить чувство гражданской ответственности, что это проблема национального масштаба и важности", - сказал сын продюсера.
Напомним, ранее АН сообщали, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует ГОСТу - требованиям и нормам законодательства РФ. Об этом ранее заявил представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин.