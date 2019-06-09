Специалисты пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства РФ, заявил представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин. СМИ: у Бари Алибасова начались галлюцинации

Данное заключение предоставил Центр по проведению судебных экспертиз и исследований "Судебный эксперт". Специалисты провели экспертизу бутылки 17 апреля после обращения родственников женщины, которую постигла та же участь, что и продюсера Бари Алибасова.

Как выяснилось, спустя 10 дней после того, как женщина выпила раствор, она скончалась в НИИ им. Склифосовского. Ее близкие связались с приближенными продюсера и предоставили заключение экспертизы, а также рассказали о других подобных случаях.

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что семья Бари Алибасова, который в настоящий момент борется за жизнь, намерена подать в суд на производителей "Крота", потому что средство для прочистки труб внешне напоминает питьевой йогурт.