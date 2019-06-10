Мошенники цинично наживаются на газетах со словами в поддержку Голунова на обложке

Журналист и директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила в соцсетях, что некие граждане пытаются продать газеты РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ», вышедшие 10 июня со словами «Я/Мы Голунов» за… 228 тыс. рублей и утверждают, что все это пойдет на помощь заключенным и их семьям. Однако все это обман.

Вокруг обозначенных печатных изданий сегодня действительно ажиотаж. Москвичи утверждают, что уже в 7.30 утра купить их в центре было проблематично. Люди просят родственников, проживающих в отдаленных районах, купить как можно больше газет.

Тем временем нашлись умники, пытающиеся сделать на этом бизнес. На одном из популярных онлайн-сервисов для размещения объявлений появилось несколько предложений купить газеты за баснословные деньги. Самые наглые выставили печатную продукцию более чем за 200 тысяч рублей. Самое неприятное – мошенники уверяют, что деньги будут переданы на благотворительные цели. А именно – в «Русь сидящую», которая помогает осужденным, «в том числе по 228 статье (незаконно приобретение и хранение наркотических средств – прим. Ред.) Ольга Романова призвала россиян не вестись на подобное, уточнив, что фонд к этому объявлению не имеет никакого отношения.