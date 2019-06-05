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Жители сельских территорий в Челябинской области смогут взять льготную ипотеку

5 июня 2019, 15:33 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Жители сельских территорий в Челябинской области смогут взять льготную ипотеку

Об основных направлениях программы рассказал депутат Госдумы Анатолий Литовченко на встрече с главами сельских поселений Увельского муниципального района.

По словам депутата, важнейшие направления программы — льготная ипотека для селян со ставкой 3 процента годовых, сокращение доступности радиуса ФАПов.

 - Программа предполагает модернизацию инфораструктуры сельских территорий, развитие системы здравоохранения, в том числе, теперь будет нельзя оптимизировать сокращение медицинских учреждений, - рассказывает депутат.

Парламентарий отметил, что 21 мая в Воронеже прошел Форум сельских депутатов, на котором обсуждался проект государственной программы «Развитие сельских территорий», подготовленного Министерством сельского хозяйства России.

 

- На развитие программы потребуется 2,2 трлн. рублей, - сказал он. - Эта программа очень масштабная, она сопоставима с национальным проектом.

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