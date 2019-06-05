Президент Путин отправил в отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. На месте временно исполняющего обязанности Морозов пробыл меньше года, но, видимо, больше не потянул.

Новым ВРИО назначен Игорь Бабушкин, который с сентября 2018 года занимал кресло заместителя полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Новый и.о губернатора окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и инноваций».

С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России, а затем являлся заместителем руководителя Росимущества.