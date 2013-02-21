В Госдуме рассмотрят законопроект, направленный против пирамид

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21 февраля 2013, 15:18 [ «Аргументы Недели. Москва», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта I-news.kz

Следственный комитет РФ направил в Госдуму подготовленный законопроект о введении уголовной ответственности за создание и руководство финансовыми пирамидами. Об этом на заседании коллегии Следственного комитета заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«В самое последнее время нами разработан и направлен в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за создание и руководство деятельностью финансовых пирамид», - цитирует Бастрыкина официальный сайт ведомства. – противодействии незаконного вывоза капитала за рубеж».

Первый драфт законопроекта был представлен общественности еще в ноябре 2012 года.