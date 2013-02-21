В Петербурге отмечают 400-летие царской династии Романовых

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21 февраля 2013, 12:04 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

svadebka.ws

В эти дни в Северной столице вспоминают представителей династии Романовых, сыгравших значительную роль в становлении Российского государства. Они управляли страной несколько столетий, сделав её по-настоящему сильной державой.

Началом правления династии Романовых считается избрание государем всей Руси Михаила Федоровича. Такое решение было принято Земским собором ровно 400 лет назад. 20-21 февраля в Петербурге проходят памятные мероприятия, приуроченные к этому событию. Вчера была организована панихида в соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости, чуть позже поминальная служба состоялась в Александро-Невской лавре. Вечером в Смольном соборе в честь представителей династии Романовых прошёл концерт в Смольном соборе. Все мероприятия реализуются в рамках праздничной ассамблеи, посвящённая 400-летию Дома Романовых». Инициатором проекта выступил Российский Фонд Людвига Нобеля.

«Главная цель проведения Праздничной ассамблеи – способствовать сохранению исторического наследия России во всей его полноте и многогранности, возрождению и приумножению патриотических и духовных ценностей нашей страны», - отмечают организаторы. Специально к юбилейной дате была издана книга «Россия. Романовы. Дом Романовых в фотографиях», позволяющая более близко познакомиться с историей царской семьи. Собрать уникальные материалы удалось совместно с Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы. Участников праздничной ассамблеи, в числе которых есть члены старинных дворянских родов, поприветствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В своём послании он отметил огромную значимость нынешнего события для отечественной культуры и истории.«В эпоху Романовых правители страны ревностно заботились о распространении Православия, благополучии Церкви и других религиозных общин, стремились содействовать сохранению духовных традиций русского народа и его национальной самобытности. И ныне, празднуя 400-летний юбилей Дома Романовых, мы призваны осмыслить этот уникальный исторический опыт и оценить вклад, который династия внесла в развитие российской государственности», - констатировал Патриарх Кирилл, сообщает "Искусство ТВ".