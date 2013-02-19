Прокуратура Томска заинтересовалась растяжкой кикбоксера (ВИДЕО)

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19 февраля 2013, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта vesti.ru

Прокуратура Томска заинтересовалась оскорбительной выходкой спортсмена из Хакасии. Чемпион России по кикбоксингу продемонстрировал свои умения, выбрав в соперники монумент погибшим воинам.

Чемпион России по кикбоксингу Гиви Соцук хотел, по всей видимости, продемонстрировать спортивную растяжку и выложил в соцсети фото, на котором закидывает ногу на голову павшим воинам. Блогеры не оценили сей поступок, посчитав его «вопиющим случаем глумления и издевательства над памятью павших воинов" и задавшись вопросом: «Нужен ли такой спортсмен России, который попирает ценности нашего народа? Будет ли привлечен к ответственности этот Гиви за подобные выходки».



Возмущенные сибиряки обратились в прокуратуру с требованием лишить спортсмена всех его званий. Прокуратура проверяет обращения граждан.



"В данной ситуации Федерация кикбоксинга не остается в стороне, завтра Гиви Соцук приезжает в Абакан, где он даст пояснения и федерации, и СМИ. И мы будем решать вопрос о целесообразности нахождения его среди лучших спортсменов Хакасии", — говорит руководитель Федерации кикбоксинга республики Хакасия Вячеслав Лапаух, сообщает vesti.ru.



