Власти столицы не разрешили проводить марш за права москвичей

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19 февраля 2013, 15:08 [«Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]

Фото с Facebook мероприятия

Соратники главы «Левого фронта» Сергея Удальцова сообщают в его «Твиттере»: мэрия Москвы предложила изменить маршрут марша 2 марта. Власти советуют идти от Пушкинской площади по одной стороне бульвара на проспект Сахарова.

В микроблоге говорится, что официального ответа заявители акции пока не получили. «Но будут предлагать (власти - прим. ред.) сохранить маршрут шествия, а митинг провести на Пушкинской площади», - уточняется в «Твиттере» С. Удальцова.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что 2 марта 2013 года в центре столицы планируется социальный марш «За права москвичей!». Во время проведения Марша, согласно замыслу организаторов – гражданских активистов, - собравшиеся будут вслух критиковать проводимую мэром Сергеем Собяниным и Правительством Москвы политику. Кроме того, протестующие предъявят властям требования по решению основных городских проблем, а также начнут процесс формирования списка «народных кандидатов» на грядущих в 2014 году выборах депутатов Мосгордумы.