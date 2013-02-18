Правительство подготовило правила взимания платы за образование

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18 февраля 2013, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликован проект постановления правительства «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». Документ был разработан в качестве «сопровождения» нового закона «Об образовании».

В проекте постановления указано, кто, как и при каких обстоятельства может брать плату за образовательные услуги, что должно быть указано в договоре, как его составлять, при каких условиях можно расторгнуть.



В третьем пункте документа сказано, что государственные школы не имеют права брать плату за обучение в рамках государственных стандартов. «Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам».



Однако платные уроки в школах «сверх» обязательных учебных часов все же предусмотрены.



При этом правительство подстраховалось в смысле давления школ на родителей и «продумало» механизм, который, судя по всему, должен уберечь родителей от насильного насаждения платных услуг в придачу к бесплатным занятиям. «Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг», — написано в пункте 5 проекта постановления.



Как и новый закон «Об образовании» постановление вступит в силу с 1 сентября 2013 года.



