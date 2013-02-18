Дайте мужикам побороться

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18 февраля 2013, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчины борцы по природе. И во всем мире представители сильной половины человечества страшно переживают, вдруг борьбу уберут и заменят на новые виды спорта на Олимпийских играх в 2020 году.

Даже 80-летний экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд заявил, что готов выйти на ковер, чтобы сразиться за право борьбы остаться на Олимпиадах.

Бывший министр обороны США занимался борьбой в школе, потом в Принстонском университете и во время службы офицером. Рамсфелд выразил недоумение по поводу рекомендации Исполкома Международного олимпийского комитета исключить спортивную борьбу из программы Игр, пишет Washington Post.

Он в настоящее время работает над книгой, в которой будут опубликованы собранные им за многие года максимы и афоризмы. Одно из изречений американского борца, чемпиона Олимпиады-1972 Дэна Гейбла "Если вы однажды участвовали в борцовской схватке на ковре, то все остальное в жизни вам уже не страшно" экс-глава Пентагона поставит в свою работу.

"Исключение борьбы из олимпийской программы станет трагедией для спорта, для спортсменов и для богатых традиций Олимпийских игр, - считает Рамсфелд.

Напомним, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил об отставке в субботу главы Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) Рафаэля Мартинетти.

Он недостаточно отстаивал борьбу в МОК.

Исполнительный комитет МОК решил исключить из программы Олимпийских Игр некоторые виды борьбы, именно в этих номинациях чаще всего получают медали наши российские спортсмены. ОПРОС.