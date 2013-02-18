Власти Петербурга согласовали митинг защитников Фарфоровского кладбища

//Общество

18 февраля 2013, 11:32 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Акция состоится 24 февраля у станции метро "Ломоносовская". Об этом сообщают организаторы мероприятия. 16 февраля на том же месте прошел массовый пикет в защиту бывшего Фарфоровского кладбища, на который пришло около двухсот горожан.

Люди стояли с плакатами "Ищете место для торгово-развлекательного центра? Смольный может предложить Пискаревское кладбище. Недорого"; "Никто не забыт, ничто не забыто? На Фарфоровском покоятся ленинградцы, погибшие в блокаду" и другие. На акции собирались подписи и раздавались листовки. Тем временем недавно стало известно, что прокуратура Петербурга завершила проверку по факту вырубки деревьев в Виноградовском сквере, где вскоре будет возведен торгово-развлекательный комплекс. Спорный земельный участок площадью 13,2 тыс. кв. м находится в частной собственности ОАО "ЛК "Ликострой", и, как уточнили в прокуратуре, вырубка деревьев на данной территории произведена согласно порубочному билету, выданному компании комитетом по благоустройству Смольного. Таким образом, в ходе проверки, проведенной прокуратурой района совместно с администрацией района, ГАТИ и Службой государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга, нарушений закона при вырубке деревьев и корчевании пней на бывшем кладбище не выявлено.

При этом в прокуратуре сообщили, что в настоящее время строительные работы на участке не ведутся. Несмотря на протесты горожан, в прокуратуре пока не видят никаких проблем вокруг будущей стройки. Согласно справке комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Смольного, на этой территории ранее действительно располагалось Фарфоровское кладбище, однако в настоящее время участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия, вне границ археологического и культурного слоя. Но надзорное ведомство все же решило проверить законность исключения Фарфоровского кладбища из перечня кладбищ Петербурга, а также включения этой земли в зону общественно-деловой застройки, утверждения градостроительного плана и выдачи порубочного билета. К делу уже подключились и городские парламентарии.

Депутат ЗакСа Алексей Ковалев обратился к вице-губернатору Петербурга Игорю Дивинскому, в Службу государственного строительного надзора, КГИОП, а также Административно-техническую инспекцию с просьбой провести проверку законности проведения стройработ. Поскольку здесь ранее располагалось кладбище, пишет депутат, в силу федерального закона "О погребении и похоронном деле" органы власти обязаны перед проведением любых работ на территориях боевых действий, концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий организовать обследование местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений.

Между тем данная территория планируется под застройку, а обследование местности в целях выявления захоронений, а равно – археологические исследования не проведены и не планируются, пишет А. Ковалев. На этой территории с 1731 по 1927гг. располагалось Спасо-Преображенское кладбище Императорского Фарфорового завода. Кроме того, защитники участка сообщают, что в период с 1941 по 1945 гг. здесь производились массовые захоронения жителей и защитников города, пишут "Новости Петербурга".