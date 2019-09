//Общество

17 февраля 2013, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook подверглась "изощренной атаке" хакеров, несмотря на то, что сеть использует новейшие антивирусные программы. Данных о краже персональных данных пользователей нет.

Для атаки хакеры использовали сайт компании - разработчика мобильных приложений, на который заходил ряд сотрудников Facebook. При посещении этого сайта, взломанного хакерами, на ноутбуки сотрудников социальной сети попал эксплойт, позволивший в дальнейшем установить некое вредоносное ПО. Об этом говорится в заявлении, распространенном службой безопасности Facebook.

После того, как атака была обнаружена, представители Facebook поставили в известность о произошедшем правоохранительные органы и уведомили компанию Oracle об уязвимости в ее программном обеспечении.

"АН" писали, что с начала 2013 года нападению хакеров подверглись американские газеты The New York Times и The Wall Street Journal. Оба издания заявили, что подозревают в нападении хакеров из Китая и считают произошедшее попыткой с их стороны повлиять на освещение событий, происходящих в КНР.

12 февраля президент США Барак Обама призвал Конгресс принять закон, направленный на усиление кибербезопасности в стране, а также поручил разработать стандарты и методики для снижения рисков от атак хакеров на важнейшие объекты инфраструктуры.