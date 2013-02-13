Разрешение на продажу земли в Ленобласти подписывала Васильева?

По факту махинаций с землей Левашовского военного лагеря в Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По предварительной информации, разрешение на продажу земли было подписано Евгенией Васильевой, которая в настоящее время в Москве проходит по делу «Оборонсервиса».

Во вторник, 12 февраля, обыски вчера прошли в ряде федеральных государственных исполнительных учреждений и органах местного самоуправления Всеволожского района Ленинградской области.

Земли Минобороны находятся в одном из самых интересных для строителей и риелторов районов Ленинградской области: Всеволожский район вплотную примыкает к Петербургу, имеет развитую инфраструктуру, сообщает «Российская газета».

Территория почти в 500 гектаров находилась в бессрочном пользовании у российского военного ведомства. Но, как стало известно, на бывшем танковом полигоне уже возводится десяток коттеджных поселков.

По данным питерской полиции, отчужденные обманным путем земельные участки были выделены двум дачным некоммерческим партнерствам. В ГУ МВД России Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сообщали, что позже таким же образом были отчуждены еще восемь земельных участков и также переданы в аренду дачным некоммерческим партнерствам.

В настоящее время по факту преступления проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Организаторам мошеннической схемы грозит до 10 лет лишения свободы.

Евгению Васильеву суд определил под домашний арест.