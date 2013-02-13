О проблеме общежитий напомнили голодовкой

В Петербурге жильцы дома 15 по улице Ильюшина начали бессрочную голодовку. Столь радикальным способом они пытаются защитить свои права и добиться предоставления жилья.



Акция началась в понедельник — протестующие расположились на Шпалерной улице в доме № 13, в офисе партии «Яблоко». В голодовке участвуют 17 человек, но со временем их может стать больше.



Конфликт имеет почти двадцатилетнюю историю. Общежитие квартирного типа на улице Ильюшина построили для работников «Главленинградстроя» еще в 1991 году. В 1992 м оно было заселено. Почти сразу новые жильцы встали на общегородскую очередь по улучшению жилищных условий.



Но уже через год их, по указу покойного мэра Анатолия Собчака, с очереди сняли, а спустя еще два года дом приватизировало ЗАО «Четвертый трест». Жильцов, конечно же, никто не спросил, а сами они ничего приватизировать не могли, потому что формально здание считалось общежитием.



Как только «Четвертый трест» стал собственником, он объявил, что проживание в доме возможно только «на коммерческих условиях», и людей начали всяческими способами выселять. Сегодня, по словам представителя инициативной группы Марины Кожиной, жильцы доведены до отчаяния. Голодовка — это их последний шанс привлечь внимание властей и общественности.



До этого они много раз обращались за помощью к городским властям. 24 декабря 2012 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение городскому Жилищному комитету и администрации Приморского района предоставить жильцам проблемного дома новые квартиры. Глава города публично запретил выселять жителей из занимаемых ими квартир до предоставления им другого жилого помещения.



По словам Марины Кожиной, часть жильцов смогла воспользоваться субсидиями и получить жилье по социальному найму. Однако оставшиеся люди по непонятным для них причинам остались без помощи.



Некоторым из них предложили 48 квартир в Московском и Приморском районах, но с договором проживания в течение 5 лет. «Ильюшинцев» такой расклад не устроил.



И вот теперь они намерены добиваться жилья в ущерб своему здоровью.

Не секрет, что мы привыкли к голодовкам так называемых дольщиков, которые по собственному недосмотру и по вине недобросовестных застройщиков становились жертвами афер и махинаций. Но здесь случай совсем иного рода, приоткрывающий завесу другой городской проблемы, намного более острой и более массовой.

Речь идет о наследии советской эпохи — бывших городских общежитиях, в которых, по разным оценкам, до сих пор проживает около 170 тысяч человек.