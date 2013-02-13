Кремль: Срок бесплатной приватизации могут продлить на два года

В Кремле считают, что необходимо поднять вопрос о продлении сроков бесплатной приватизации жилья. Бесплатная приватизация жилья в России заканчивается 1 марта. Она началась в 1992 году, ее сроки дважды продлевались.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин считает, что с учетом социальной значимости необходимо поставить вопрос о продлении срока приватизации жилого фонда для всех категорий граждан еще ориентировочно на два года. Песков подчеркнул, что вопрос чувствительный, волнует и касается большого количества граждан, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что времени было достаточно для того, чтобы все приватизационные процедуры завершить. "Но тем не менее мы рассчитываем на то, что в данном случае эта точка зрения президента будет реализована", - сказал Песков.