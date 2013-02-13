В Приморье ежечасно измеряют уровень радиации из-за ядерного взрыва в КНДР
13 февраля 2013, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]
МЧС РФ, Минобороны России, и Примгидромет сообщают, что уровень радиации в Приморье остается в пределах нормы. С 12 февраля на трех метеостанциях Приморского края - Барабаш, Владивосток и Посьет - введен режим учащенных наблюдений за изменениями радиационной обстановки.
Замеры радиационного фона производятся каждый час. По данным гидрометцентра Приморского края, зафиксированный на станциях уровень радиационного фона составляет 10-12 микрорентген в час при норме до 30 микрорентген в час.
Усиленный мониторинг радиационного фона в Приморье был введен после испытания в КНДР ядерного оружия, котором официально подтвердила Северная Корея. Во вторник в 13.35 (6.35 мск) власти КНДР провели подземные испытания ядерного оружия на полигоне с координатами 41,10 градусов северной широты и 129,10 градусов восточной долготы. В состояние повышенной готовности были приведены войска радиационной, химической и биологической защиты.
Южнокорейская разведка сообщает, что КНДР может провести еще один ядерный взрыв. По ее данным, на атомном полигоне в Пхунгери на северо-востоке страны подготовительные работы велись сразу на двух подземных тоннелях.
"АН" писали, что МИД России решительно осудил проведение Пхеньяном испытаний ядерного оружия, назвав их нарушением резолюций ООН. Такая же реакция — у Китая и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна.
Между тем, эксперты полагают, что ядерные испытания Северной Кореи не обязательно говорят о создании страной ядерной бомбы.