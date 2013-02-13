В Приморье ежечасно измеряют уровень радиации из-за ядерного взрыва в КНДР

МЧС РФ, Минобороны России, и Примгидромет сообщают, что уровень радиации в Приморье остается в пределах нормы. С 12 февраля на трех метеостанциях Приморского края - Барабаш, Владивосток и Посьет - введен режим учащенных наблюдений за изменениями радиационной обстановки.

Замеры радиационного фона производятся каждый час. По данным гидрометцентра Приморского края, зафиксированный на станциях уровень радиационного фона составляет 10-12 микрорентген в час при норме до 30 микрорентген в час.

Усиленный мониторинг радиационного фона в Приморье был введен после испытания в КНДР ядерного оружия, котором официально подтвердила Северная Корея. Во вторник в 13.35 (6.35 мск) власти КНДР провели подземные испытания ядерного оружия на полигоне с координатами 41,10 градусов северной широты и 129,10 градусов восточной долготы. В состояние повышенной готовности были приведены войска радиационной, химической и биологической защиты.