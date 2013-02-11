Телеведущая Ксения Собчак обсудила несколько минут назад в микробологе в Твиттере отставку Папы Бенедикта XVI, которую Ватикан подтвердил несколько часов назад, Собчак оценила, что Папа Бенедикта XVI ушел сам.

"Даже папа ушел.Сам.В теократическом гос-ве Ватикан принцип сменяемости власти работает лучше чем в стране "суверенной демократии"...", - написала Ксения Собчак в Твиттере.

АН напоминают, что накануне Собчак высказала свое мнение о политике США и России.

Тем временем, в понедельник Ватикан со ссылкой на решение Папы официально сообщил, что Понтифик отречётся 28 февраля в 20:00 по местному времени, причиной ухода Папы Бенедикта XVI названо состояние его здоровья.