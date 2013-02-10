Верблюд на рижском снегу не особенно удивлял жителей латвийской столицы - экзотический «корабль пустыни» как символ дальних странствий стоял у здания Выставочного центра, где проходила 20-я международная туристическая выставка Balttour 2013.

В течение 3-х дней профессионалы туристического бизнеса из 34 стран мира предлагали путешественникам как освоенные, так и новые маршруты.

В этом году выставка собрала рекордное число участников: 700 туристических предприятий из Латвии, Эстонии, Литвы, Азербайджана, Чехии, Германии, Испании, Грузии, Греции, России, Беларуси, Украины, Хорватии, Туниса, Турции, Италии, Словакии, Индии, Ганы, Вьетнама, Тайваня, Мьянмы и других не менее колоритных стран.

Особенностью нынешней выставки стала объединенная российская экспозиция с участием туристических компаний, региональных туристских администраций, авиаперевозчиков, гостиниц и санаторно-курортных комплексов. Как сообщил журналистам советник министра культуры РФ Николай Новичков, Россия решила использовать Ригу для укрепления связей с туристами ближайших европейских стран.

Первым шагом в этом направлении стал прошедший в Риге накануне открытия выставки первый Российско-балтийский культурно-туристический форум. Представитель России, замминистра культуры РФ, Алла Манилова отметила, что Рига становится центром туризма в Балтии.

Представители 13 стран Балтийского моря подписали ряд соглашений в сфере развития туризма в регионе Балтийского моря, Северной Европы и развитию туристского обмена между Российской Федерацией и другими странами и регионами.