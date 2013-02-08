Путин призвал активнее развивать региональное воздушное сообщение

Президент России Владимир Путин накануне 90-летия гражданской авиации заявил о необходимости сконцентрировать усилия на строительстве аэропортов и развитии воздушного сообщения в регионах.

Путин заверил, что со своей стороны государство будет уделять приоритетное внимание созданию современных аэропортовых комплексов, совершенствованию инфраструктуры, поддержке региональной авиации, прежде всего в труднодоступных районах Севера и Дальнего Востока, передает РИА Новости.

Руководитель администрации Президента России Сергей Иванов, поздравляя с 90-летием гражданской авиации работников и ветеранов отрасли, отметил, что строительство аэропортов в одной из самых отдаленных точек станы - на Южных Курилах - даст возможность решить вопрос о транспортной доступности для удаленных российских регионов.

Иванов заметил, что в некоторых регионах воздушное сообщение по-прежнему является безальтернативным, поэтому, выполняет важную социальную и геополитическую функции. Иванов подчеркнул, что развитие региональной авиации является одной из важнейших задач отрасли.