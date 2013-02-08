В каком городе России лучше убирают снег

Зима в этом году почти везде в России выдалась снежная. Большинство жителей российских мегаполисов недовольно тем, как убирают снег этой зимой в их родных городах. Многие россияне считают, что ничего в их городах не меняется, качество работы коммунальщиков не повышается.

Портал Superjob.ru проводил опрос среди жителей 10 крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Уфы, Волгограда, Воронежа, Саратова, Тольятти и Иркутска.

Хорошо детям - много снега - можно от души накататься на санках и лыжах. В то время, как их родители пытаются припарковать среди сугробов свое авто. Коммунальные службы в меру сил борются со стихией. Но горожане считают их старания неудовлетворительными. В Москве две трети жителей города недовольны качеством уборки снега.

Треть из недовольных совершенно недовольны: «Дорогу чистят, а между машинами – нет, трудно припарковаться и сесть в машину». «Очень скользко – люди падают и ломают ноги», - жалуются пострадавшие. «В спальных районах снежные завалы не вывозят», - комментируют москвичи.

Но бывает и хуже. В Волгограде доля горожан, недовольных качеством уборки снега, составляет 87% (из них 59% полностью недовольны), в Ростове-на-Дону – 86%, в Нижнем Новгороде – 67%, в Уфе – 66%. Реже, чем москвичи, возмущаются работой коммунальщиков жители Саратова (доля недовольных уборкой снега здесь составляет 53%), Тольятти (58%), Санкт-Петербурга (62%), Иркутска (60%) и Воронежа (61%).

Но немало и тех, кого зимняя работа коммунальщиков скорее удовлетворяет или даже удовлетворяет полностью. Чаще других радуются своевременной уборке снега жители Саратова (41% горожан довольны, в том числе 8% полностью), Москвы (32% довольны, из них 8% - полностью), Тольятти и Иркутска (по 31% респондентов довольны). Респонденты отмечают оперативную расчистку улиц после сильных снегопадов, использование реагентов, круглосуточную работу дворников в случае необходимости. «К 7 утра дорожки расчищены и посыпаны песком»; «На Ленинском проспекте всегда чисто»; «У нас в Тольятти дороги от снега очищают днем и ночью, по ночам звуки тракторов даже немного мешают сну», - делятся наблюдениями опрошенные.

Меньше всего тех, кто удовлетворен уборкой снега, наблюдается в Ростове-на-Дону и Волгограде (по 8%). В Воронеже этот показатель составляет 22%, в Уфе – 24%, в Нижнем Новгороде – 27%, в Санкт-Петербурге – 29%.

В какую сторону изменилась работа коммунальных служб по сравнению с прошлой зимой? Большинство опрошенных во всех городах признает, что все осталось, как было, - без подвижек в лучшую или худшую сторону. Особенно часто на отсутствие изменений сетуют жители Воронежа (72%), Тольятти (66%), Иркутска (64%), Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода (по 62%). «По-прежнему ни припарковаться, ни с коляской не пройти…»; «На транспарантах коммунальщиков все те же лозунги: «Зачем убирать, и так растает по весне», «Зима в январе неожиданна всегда», - иронизируют респонденты.

В 8 из 10 российских городов, где проводился опрос, жители чаще признают, что этой зимой коммунальщики стали работать хуже. Такие оценки чаще всего дают в Ростове-на-Дону (36%), Волгограде (34%), Москве и Уфе (по 29%). «Хоть Лужкова и ругали, но Москва при нем гораздо лучше убиралась»; «С каждым годом хуже и хуже»; «Дворники и трактор начинают работу с 8 утра, а должны раньше…» - выказывают недовольство опрошенные.

Лишь в 2 городах, где проводилось исследование, жители чаще сообщали, что коммунальщики стали работать лучше, - в Саратове (26% против 16% среди считающих, что хуже) и в Тольятти (20% против 14%). В Санкт-Петербурге тех, кто оценивает работу коммунальных служб выше, чем в прошлом году, столько же, сколько и уверенных в снижении качества уборки снега (19%). Достаточно много тех, кто положительно оценивает изменения, среди москвичей и нижегородцев (по 18%), а также среди жителей Иркутска (16%): «В ряде районов лед снят до самого асфальта»; «Дорожки по утрам стали чище»; «Видимо, коммунальщикам денег стали больше платить».

А как в других городах?

Напомним, в столичном департамента ЖКХ и благоустройства заявили, что все применяемые в Москве противогололедные реагенты прошли государственную экологическую экспертизу и допущены к использованию.