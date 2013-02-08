Обыски и выемки документов прошли в Петербурге, в том числе в правительстве города, в рамках расследования так называемого "трубного дела" — о хищении денег из городского бюджета.

"Проведено 8 обысков в жилищах действующих и бывших чиновников ГКУ "Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса" в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Кроме того, полицейские произвели в правительстве Санкт-Петербурга выемки документов, касающихся реализации инвестиционной программы по отрасли "Коммунальное хозяйство", — сообщает пресс-центр МВД РФ.



