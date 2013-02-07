В Москве стартовали Дни профориентации для школьников

Как выбирают профессию старшеклассники, какие специальности сейчас наиболее востребованы и что предлагает столица школьникам для дальнейшего построения карьеры, об этом рассказывали в четверг специалисты Департамента образования в рамках открытия Дней профориентации в Москве.

Презентация системы профессиональной ориентации Департамента на тему "Моя будущая профессия — выбор московского школьника» прошла на территории коммерческо-банковского колледжа № 6, в центре столицы на Пресненском валу.

Сегодня открылась выставка "Технологии профессиональной ориентации в системе Департамента образования", состоялась презентация городской инновационной площадки по разработке и реализации системы опережающей профессиональной подготовки учащихся, а также объявлены конкурсы профессионального мастерства.

А 9 февраля 2013 года, в единый день профессиональной ориентации в системе московского образования, все колледжи столицы проведут Дни открытых дверей.