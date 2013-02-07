Начата проверка факта реализации имущества Минобороны на Кубани

Главным военным следственным управлением СКР по факту реализации по заниженной цене в Краснодарском крае федерального имущества Минобороны РФ - около 1 га земли и строений на нем - начата доследственная проверка.

По версии следствия, в июле 2010 года город-курорт Анапа, рассмотрев обращение тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, передал Департаменту имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации для строительства навигационной станции участок земли общей площадью более 9,2 тысячи квадратных метров и находящиеся на нем здания и сооружения.

По материалам следствия, осенью того же года указанное движимое и недвижимое имущество передано государственному унитарному предприятию «Окружной материальный склад Московского округа Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны» Минобороны и впоследствии приватизировано путем создания открытого акционерного общества.

Далее указанный земельный участок и расположенные на нем строения за 110 миллионов рублей были реализованы сторонней организации. По оценкам независимых экспертов, коммерческая стоимость данного объекта на момент продажи в действительности составляла 167 миллионов рублей. В настоящее время по заказу мужа родной сестры экс-министра Анатолия Сердюкова Валерия Пузикова на данной территории возводится элитный загородный комплекс, сообщается на сайте СКР.

Об обстоятельствах принятия вышеуказанных решений и совершения сделок с имуществом военные следователи в ходе доследственной проверки опросят должностных лиц военного ведомства, муниципального образования города-курорта Анапа; лиц, выполнявших управленческие функции в ОАО «Окружной материальный склад Московского военного округа Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны», а также фирмы-покупателя.

Напомним, бывший гендиректор «Окружного материального склада Московского округа ВВС» Максим Закутайло находится под следствием, он арестован и помещен в СИЗО. Хамовнический суд Москвы во вторник продлил еще на два месяца срок содержания под стражей одному из фигурантов громкого дела «Оборонсервиса» Максиму Закутайло. Он останется под арестом до 10 апреля.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.