Лолита Милявская пожаловалась на ТСЖ в письме Владимиру Путину

Певица Лолита Милявская неоднократно сообщала о деятельности ТСЖ, она живет в квартире дома на улице Большие Каменщики. Противостояние с собственным ТСЖ превратилось в широкомасштабную войну.

По словам Лолиты, в ход идут взятки, подделки документов и прямые угрозы физической расправы.

В результате артистка обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Лолита Милявская написала главе государства открытое письмо. В своем письме певица описала сложившуюся ситуацию и попросила у Путина помощи.

По ее мнению, "давно пора обратить внимание государства на полное беззаконие, воровство и взяточничество, которое процветает в большинстве ТСЖ жилых домов".

"Я вас уверяю, эта проблема - масштаба всей нашей страны. Миллионы жильцов, как и я, находятся в состоянии постоянных разборок с владельцами жилищных хозяйств. Людей обкрадывают, выставляя липовые счета, вымогают деньги, придумывая немыслимые предлоги, всячески препятствуют нормальной жизни. Может быть, если разберутся с моей ситуацией публично, и у других что-то сдвинется с мертвой точки?", - пишет Лолита Милявская президенту.

Артистка рассказала изданию Heat.ru о своей квартире в Москве, на улице Большие Каменщики. В квартире пока никто не живет, но там идет ремонт. "А с недавних пор на тот адрес мне стали приходить совершенно фантастические счета! Последнее что я получила - около 300 тысяч рублей", - говорит Лолита. По ее словам , состоялось уже шесть судов.